Турция и Катар считают возможным возобновление работы аэропорта Кабула
Страны, которые работают с запрещенным в РФ движением "Талибан" над возобновлением работы единственного в Афганистане аэропорта, "настроены оптимистично". Об этом сообщает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По словам Нуланд, Катар и Турция работают с талибами над данным вопросом. Она отметила, что страны настроены "относительно оптимистично" в вопросе возобновления работы аэропорта.
При этом замгоссекретаря не назвала сроки, в которые аэропорт Кабула сможет снова принимать и отправлять гражданские воздушные судна. Накануне США вывели свои войска и завершили эвакуацию гражданских лиц из страны, поэтому контроль над аэропортом перешел боевикам.
При этом без иностранной помощи талибы еще не могут поддерживать нормальную работу воздушной гавани. Отмечается, что самолет ВВС Катара стал первым бортом, который приземлился в Кабуле после ухода иностранцев.
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