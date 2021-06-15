Турция и Азербайджан подписали декларацию о союзнических отношениях

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран, в том числе и в сфере обороны, сообщает РИА Новости.

Подписание документа прошло во время встречи глав государств в городе Шуша. После этого Алиев и Эрдоган выступили с заявлением для прессы, отметив, что в декларации упоминаются Карский договор и открытие Зангезурского коридора.

Ранее Алиев и Эрдоган по телефону обсудили работу российско-турецкого центра мониторинга в Нагорном Карабахе, сообщает RT. В администрации азербайджанского лидера отметили, что деятельность центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира.

