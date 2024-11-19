Турция готовит ответ по статусу партнера БРИКС

Турция начала подготовительные работы для принятия решения по статусу партнера в БРИКС. Об этом на пресс-конференции сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, окончательное решение будет направлено в секретариат организации после завершения необходимых процедур. Детали статуса партнерства и возможные сроки принятия решения пока не разглашаются.

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БРИКС — международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Оно создано для координации экономической политики, укрепления сотрудничества и продвижения многополярного мира.

Организация проводит регулярные саммиты, а также активно привлекает к сотрудничеству государства-партнеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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