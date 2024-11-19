Турция готовит ответ по статусу партнера БРИКС

Турция начала подготовительные работы для принятия решения по статусу партнера в БРИКС. Об этом на пресс-конференции сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, окончательное решение будет направлено в секретариат организации после завершения необходимых процедур. Детали статуса партнерства и возможные сроки принятия решения пока не разглашаются.