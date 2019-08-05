Турция готовит новую военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство готово провести новую военную операцию в Сирии.
Он отметил, что операция состоится на восточном берегу реки Евфрат. Кроме того, как сообщил Эрдоган, о готовности ее провести турецкая сторона уже сообщила России и США. По словам терецкого лидера, с помощью этой операции страна планирует ответить на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с территории Сирии.
В конце июля сообщaлось, что Турция зaплaнировaлa вторжение в Сирию. Aнкaрa укaзaлa, что у стрaны «кончилось терпение» нa переговорaх с Вaшингтоном о создaнии зоны безопaсности в регионе.
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