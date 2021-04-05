Турецких экс-адмиралов арестовали за поддержку конвенции Монтрё
Уголовное дело было возбуждено против бывших военных, которые накануне в своём письме высказались по поводу возможного выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил телеканал Haberturk.
Власти Турции увидели в письме попытку подрыва конституционного строя государства, что невозможно оставить безнаказанным. В своём заявлении экс-адмиралы призывали прервать любые дискуссии о возможном выходе страны из конвенции, ведь данный международный договор наилучшим образом защищает права Турции и отвечает ее интересам на международном уровне.
Напомним, что такого рода дискуссии в последние годы случаются всё чаще, в том числе с подачи политических деятелей страны. Власти явно дают понять, что некоторые положения договора 1936 года можно было бы и пересмотреть, но такие заявления вызывают бурную реакцию общественности, так как именно данная конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом республика обязана соблюдать принципы международного морского права, что означает возможность свободного прохода иностранных судов в проливах днём и ночью.
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