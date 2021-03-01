Турчак спрогнозировал обновление половины списка «Единой России»
Список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму может наполовину обновиться по итогам внутрипартийного голосования. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак отметил, что ожидает серьезного качественного и количественного обновления политического объединения.
«По округам с высокой долей вероятности победит тот, кто сейчас является депутатом, потому что у него есть своя сетка, а по спискам, думаю, обновление будет около 50 процентов», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее стало известно, что праймериз «Единой России», запланированные на 24-30 мая, пройдут по открытой модели. Во внутрипартийном голосовании смогут принять участие не только члены партии, но все проживающие в пределах избирательного участка. Голосование в большинстве регионов пройдет в электронной форме.
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