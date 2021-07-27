Турчак обвинил КПРФ и эсеров в безответственном отношении к жизни и здоровью избирателей

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что не все парламентские партии согласились подписать соглашение об эпидбезопасности на выборах, сообщает РИА Новости.

По его словам, поставить свои подписи под этим документом «не сочли возможным партии КПРФ и «Справедливая Россия - За правду», что говорит о безответственном отношении данных политических организаций к жизни и здоровью избирателей,

«Каждый день мы теряем 700 человек. Это боевые потери. И так безответственно поступать»,- отметил Турчак.

Ранее «Единая Россия» призвала все партии подписать соглашение «За безопасные выборы!» и взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации выборов с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий, сообщает RT.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что компартия не намерена подписывать соглашение, которое было предложено «Единой Россией», так как все необходимые требования уже прописаны в федеральном законодательстве и подобные дополнительные надстройки не нужны.

