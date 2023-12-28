ЦИК зарегистрировал уполномоченных Слуцкого и Даванкова на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия одобрила регистрацию уполномоченных представителей партий ЛДПР и «Новые люди» на выборах президента, а также их уполномоченных по вопросам финансов. Она разрешила им открыть специальные избирательные счета. Такое решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в президенты на съезде партии 19 декабря, 25 декабря ЦИК приняла у него необходимые документы. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков выдвинут на съезде своей партии 24 декабря. На следующий день он также предоставил документы в Центризбирком.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ на сегодня подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев. Таки цифры озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

