ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиёева на президентских выборах
Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом заявил ЦИК республики.
По данным комиссии, за действующего главу государства проголосовали 87,05% избирателей. Первый зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,43% голосов, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02%, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74%.
«Было принято постановление об избрании Шавката Мирзиёева на должность президента республики Узбекистан», - говорится в заявлении ЦИК.
Прошедшие в Узбекистане президентские выборы - первые после внесения поправок в конституцию республики, согласно которым срок полномочий главы государства продлевается с пяти до семи лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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