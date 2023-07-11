ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиёева на президентских выборах

Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом заявил ЦИК республики.

Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

По данным комиссии, за действующего главу государства проголосовали 87,05% избирателей. Первый зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,43% голосов, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02%, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74%.

«Было принято постановление об избрании Шавката Мирзиёева на должность президента республики Узбекистан», - говорится в заявлении ЦИК.

Прошедшие в Узбекистане президентские выборы - первые после внесения поправок в конституцию республики, согласно которым срок полномочий главы государства продлевается с пяти до семи лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВыборыПрезидентские ВыборыУзбекистан

Горячие новости

Все новости

партнеры