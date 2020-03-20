ЦИК утвердил бюллетени для голосования по Конституции

Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. Как пишет РИА Новости, известно, что в нем содержится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, а также указываются варианты «ответа»: «Да» или «Нет», справа от которых помещаются пустые квадраты.

Кроме того, сообщается, что лицевая сторона бюллетеня должна содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью комиссии. Источник отмечает, что количество, форма и текст бюллетеней на русском языке, порядок их изготовления и доставки должны быть утверждены не позднее субботы, 21 марта.