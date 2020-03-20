ЦИК утвердил бюллетени для голосования по Конституции
Центризбирком утвердил общий вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. Как пишет РИА Новости, известно, что в нем содержится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, а также указываются варианты «ответа»: «Да» или «Нет», справа от которых помещаются пустые квадраты.
Кроме того, сообщается, что лицевая сторона бюллетеня должна содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью комиссии. Источник отмечает, что количество, форма и текст бюллетеней на русском языке, порядок их изготовления и доставки должны быть утверждены не позднее субботы, 21 марта.
Ранее НСН писала, что ЦИК РФ намерен расширить возможность досрочного голосования по поправкам с трех до семи дней. Об этом заявила Элла Памфилова, пишет RT.
«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с 3 до 7 дней», - сказала она.
Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию на 22 апреля. При этом президент РФ допустил допустил перенос даты голосования по поправкам или голосование на дому – в зависимости от того, как будет складываться ситуация с распространением COVID-19.
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