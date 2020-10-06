ЦИК России ответил на предложение снизить избирательный возраст

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина прокомментировала идею снизить возраст избирателей до 16 лет.

По ее словам, ситуация со снижением избирательного возраста характерна, скорее, для стран Латинской Америки.

«С точки зрения нашей конституции, у нас полный объем прав гражданина наступает, когда он достигает 18 лет», — приводит агентство РИА Новости слова Гришиной.

С инициативой снизить избирательный возраст в России до 16 лет выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разрешить людям до 18 лет участвовать в выборах.

В России право участвовать в выборах имеют граждане, достигшие совершеннолетия. В большинстве стран избирателем так же может стать лишь гражданин, которому уже исполнилось восемнадцать. Однако в некоторых государствах предусмотрен более низкий возрастной ценз: например, в Бразилии, Никарагуа, Иране, Австрии принять участие в выборах могут граждане страны возрастом от 16 лет.

