ЦИК РФ продлил временный порядок многодневного голосования

Центральная избирательная комиссия России до 12 сентября 2021 года продлила временный порядок голосования в течение нескольких дней. Об этом говорится в постановлении комиссии.

Временное положение, которое позволяет избиркомам принимать решение о проведении выборов в течение не более трёх дней, если они проходят до 30 мая 2021 года, было принято в декабре 2020 года. Новый документ меняет эту дату на 12 сентября.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно, сообщает Ura.ru. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова отметила, что перенос технологически невозможен и нецелесообразен.

