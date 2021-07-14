ЦИК принял документы по выборам в Госдуму от 15 партий

Центральная избирательная комиссия приняла документы от 15 партий на выдвижение кандидатов в Государственную думу. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что это все политические силы, которые ранее уведомили Центризбирком о проведении своих съездов.

Прием документов от партий закончен. По федеральным спискам от них представлено 4 270 кандидатов. По одномандатным округам партии передали документы на 2214 претендентов. Еще 173 кандидата представили документы в порядке самовыдвижения.

Как сообщила Памфилова, на сегодня заверены семь федеральных списков кандидатов и шесть списков по одномандатным округам. Четыре партии уже подали документы на второй этап – регистрацию кандидатов.

Что касается выборов губернаторов, то уже выдвинуты 44 кандидата от 13 партий. Наибольшая конкуренция пока отмечается в Хабаровском крае и Ульяновской области. Там от партий выдвинуто по восемь претендентов на пост главы региона.

Голосование в этом году будет проходить в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы предстоит выбрать глав 12 регионов, а также законодательные собрания в 39 субъектах федерации.

