ЦИК принял документы по выборам в Госдуму от 15 партий
Центральная избирательная комиссия приняла документы от 15 партий на выдвижение кандидатов в Государственную думу. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что это все политические силы, которые ранее уведомили Центризбирком о проведении своих съездов.
Прием документов от партий закончен. По федеральным спискам от них представлено 4 270 кандидатов. По одномандатным округам партии передали документы на 2214 претендентов. Еще 173 кандидата представили документы в порядке самовыдвижения.
Как сообщила Памфилова, на сегодня заверены семь федеральных списков кандидатов и шесть списков по одномандатным округам. Четыре партии уже подали документы на второй этап – регистрацию кандидатов.
Что касается выборов губернаторов, то уже выдвинуты 44 кандидата от 13 партий. Наибольшая конкуренция пока отмечается в Хабаровском крае и Ульяновской области. Там от партий выдвинуто по восемь претендентов на пост главы региона.
Голосование в этом году будет проходить в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы предстоит выбрать глав 12 регионов, а также законодательные собрания в 39 субъектах федерации.
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