ЦИК пригласит ряд стран Африки наблюдать за выборами президента РФ
Центральная избирательная комиссия России на саммите с африканским странами в Санкт-Петербурге намерена вручить приглашения ряду из них для участия в качестве наблюдателей за выборами президента в марте 2024 года. Об этом стало известно ТАСС от осведомлённых источников в ЦИК.
Ранее аналогичные приглашения уже были направлены странам СНГ, а также Венесуэле и Камбодже. Завтра на саммите в Северной столице запланирована сессия Центризбиркома на тему функционирования избирательных систем в условиях вызовов электоральному суверенитету. В дискуссии должны принять участие представители Избиркомов Намибии, Камеруна, Бурунди и ЮАР.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что в Госдуме выявили попытки со стороны недружественных государств опорочить решение ЦИК о назначении выборов в новых регионах в единый день голосования 10 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru