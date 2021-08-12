ЦИК последним зарегистрировал список «Единой России» на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Единая Россия2 для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной думы. Общее число претендентов - 394 человека, сообщил на заседании ЦИК член комиссии Евгений Шевченко.

«Единая Россия» оказалась последней политической силой, федеральный список которой зарегистрирован для участия в выборах. В результате, в бюллетене по федеральному избирательному округу будут значиться 14 партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, Партия роста, Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко».

Жеребьевка по определению порядковых мест партий в бюллетене состоится на следующей неделе - 16 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва, назначенные на единый день голосования 19 сентября в этом году будут длится три дня - 17, 18 и 19 сентября. Вместе с ними состоятся прямые выборы глав девяти регионов, еще в трёх руководителей исполнительной власти выберут депутаты законодательных собраний, также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

