ЦИК: Порывы выйти на митинги говорит о слабости кандидатов

Ситуация с кандидатами в Мосгордуму не расценивается, как критическая. Об этом заявил Зампред ЦИК Николай Булаев. Он добавил, что попытка решить проблему с помощью выхода на улицу говорит о слабости позиции кандидатов. Об этом он рассказал по итогам встречи с кандидатами в Мосгордуму.

По словам Булаева, еще не наступило время, чтобы обращаться в ЦИК. Такое решение будет логичным лишь в случае, если Мосгоризбирком подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.

Также он прокомментировал и многочисленное количество жалоб вполне реальных москвичей, которых признали несуществующими. Булаев пояснил, что ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись такого избирателя была признана недействительной, заявил Булаев. В том числе с подписью профессора ВШЭ Елены Лукьяновой все оказалось в порядке, знает он. Все подобные истории «вбрасываются» для того, чтобы вывести людей на улицы, утверждает Булаев.

