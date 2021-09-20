ЦИК обработал 98% протоколов: в Госдуму проходят пять партий

ЦИК РФ обработал 98% протоколов на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.

На данный момент пять партий преодолели 5-процентный барьер.

«Единая Россия» набирает 49,80% голосов, КПРФ – 19,05%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,41%, «Новые люди» - 5,36%.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее в понедельник заявил, что коммунисты весьма успешно выступили на выборах в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКВыборыГосдума
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