ЦИК обработал 98% протоколов: в Госдуму проходят пять партий
20 сентября 202113:40
ЦИК РФ обработал 98% протоколов на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.
На данный момент пять партий преодолели 5-процентный барьер.
«Единая Россия» набирает 49,80% голосов, КПРФ – 19,05%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,41%, «Новые люди» - 5,36%.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее в понедельник заявил, что коммунисты весьма успешно выступили на выборах в Госдуму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru