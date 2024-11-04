ЦИК Молдавии: Второй тур выборов президента прошел без серьезных нарушений

Президентские выборы в Молдавии состоялись, второй тур голосования прошел без серьезных нарушений. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман.

«ЦИК сообщает предварительные итоги выборов президента... и подтверждает, что выборы состоялись. Выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений», — указала председатель комиссии.

По словам Караман, полиция проинформировала ЦИК о 225 инцидентах.

Специалисты обработали 99,86% протоколов с избирательных участков, согласно этим данным, на выборах побеждает действующий президент Молдавии Майя Санду с 55,41% голосов. Ее соперник, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло набрал 44,64% голосов. Молдавский ЦИК в течение пяти дней составить отчет о прошедших выборах и передаст его конституционному суду.

Ранее Санду заявила, что Молдавия на президентских выборах проявила «силу единства и демократии», пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ЦИКПрезидентские ВыборыМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры