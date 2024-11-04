ЦИК Молдавии: Второй тур выборов президента прошел без серьезных нарушений
Президентские выборы в Молдавии состоялись, второй тур голосования прошел без серьезных нарушений. Об этом заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман.
«ЦИК сообщает предварительные итоги выборов президента... и подтверждает, что выборы состоялись. Выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений», — указала председатель комиссии.
По словам Караман, полиция проинформировала ЦИК о 225 инцидентах.
Специалисты обработали 99,86% протоколов с избирательных участков, согласно этим данным, на выборах побеждает действующий президент Молдавии Майя Санду с 55,41% голосов. Ее соперник, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло набрал 44,64% голосов. Молдавский ЦИК в течение пяти дней составить отчет о прошедших выборах и передаст его конституционному суду.
Ранее Санду заявила, что Молдавия на президентских выборах проявила «силу единства и демократии», пишет RT.
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