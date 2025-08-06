ЦИК Боснии и Герцеговины отозвал мандат Милорада Додика

Центризбирком Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика, а также постановил провести в энтитете досрочные выборы. Об этом сообщает Dnevni Avaz.

Решение приняли единогласно все члены комиссии. ЦИК установит крайний срок подачи апелляции, затем в течение 90 дней в республике должны состояться досрочные выборы.

В феврале суд заочно приговорил Милорада Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений высокого представителя ООН Кристиана Шмидта. Также лидеру республики на шесть лет запретили вести политическую деятельность. Позднее апелляционная коллегия суда Боснии и Герцеговины подтвердила приговор Додику, напоминает RT.

