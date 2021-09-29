«Цензура и нарушение закона». Песков оценил действия YouTube в отношении Russia Today
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нарушении российских законов в связи с действиями сервиса YouTube в отношении российского телеканала Russia Today.
Ранее сообщалось, что YouTube удалил без права восстановления принадлежащие RT каналы RT DE и Der Fehlende Part. На это уже отреагировали в МИД РФ. Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке YouTube, если каналы не восстановят.
«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ, и так далее», - сказал Песков.
При этом он допустил, что YouTube могут «принудить» к исполнению российских законов, если в действиях платформы будут найдены нарушения, отмечает ТАСС.
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