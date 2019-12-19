Цены на газ для Белоруссии, импичмент Трампа, выходной 31 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, состоявшаяся в четверг, стала одной из самых длительных в истории подобных мероприятий: за 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос. Вот наиболее заметные из них.

Ни новой пенсионной реформы, ни изменений в уже принятую не планируется, - заверил глава государства. Все решения уже приняты и закреплены законом, этот вопрос не обсуждается «ни в правительстве, ни в администрации, нигде», - заявил Путин.

В смешанном отношении к законопроекту о домашнем насилии признался глава государства. Он заявил, что сам категорически против рукоприкладства в семье. Что же касается закона и необходимости его принятия, то он, по мнению Владимира Путина, «должен пройти проверку в общественности».

Причиной отставки с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко Владимир Путин назвал «цифры», которые «красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем». «В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах», - сказал глава государства, поясняя выбор кандидатуры замминистра по чрезвычайным ситуациям в качестве врио иркутского губернатора.

Белоруссия не будет покупать нефть и газ по российской цене, - сказал Путин, комментируя ход переговоров Москвы и Минска в связи с начавшимся налоговым маневром в российской добывающей отрасли. «Стрaннaя постaновкa вопросa. Россия, получaется, должнa дотировaть другую стрaну (…) Это, конечно, можно, но для этого нужны особые прaвилa в сфере нaлогообложения, дотaционной политики и т.д.», - объяснил Путин. При этом он напомнил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии почти не были реализованы.

Говоря об отношениях с Украиной, Путин подтвердил, что Россия не намерена отказываться от украинского маршрута транзита газа, назвав его удобным. Москва заинтересована в том, чтобы потребители на Украине получали газ, а «наши партнеры были спокойны», - добавил глава государства.

Сомнения в возможности вынесения импичмента Дональду Трампу высказал Владимир Путин, комментируя решение палаты представителей США. Конгрессмены объявили импичмент президенту по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию. «Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев большинство», - сказал Путин, усомнившись в том, что республиканцы захотят отстранять от власти своего однопартийца «по абсолютно надуманным причинам».

Вопрос захоронения тела Владимира Ленина необходимо отложить на неопределенное время, «по крайней мере до тех пор, пока очень много людей связывают с этим свою жизнь, судьбу». Вместо этого Владимир Путин призвал «просто идти вперед и активно развиваться».

И, пожалуй, самое главное в уже наступившей предновогодней суматохе: Владимир Путин назвал логичным предложение объявить 31 декабря выходным днем. Он согласился с аргументами, которые привел задававший вопрос журналист, отметивший, что «31 декабря полстраны все равно не работает, а только делает вид». Вместе с тем, президент высказал сомнение в том, что такой вопрос нужно решать в спешке, прямо накануне Нового года. Скорее всего, это значит, что 31 декабря выходным днем все-таки станет. Но уже в следующем году.

