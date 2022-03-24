ЦБ Бразилии ожидает пика инфляции в стране в апреле

Пик инфляции в Бразилии в текущем году придется на апрель. Такое мнение озвучил глава Центробанка страны Роберту Кампус Нету, передает ТАСС.

По словам Кампуса Нету, показатель в апреле достигнет уровня 10,54%, после чего начнет снижение.

В связи с этим ЦБ Бразилии реагирует на инфляционные риски повышением базовой ставки, отметил Кампус Нету.



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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:ИнфляцияБразилия
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