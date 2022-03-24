ЦБ Бразилии ожидает пика инфляции в стране в апреле
24 марта 202200:54
Пик инфляции в Бразилии в текущем году придется на апрель. Такое мнение озвучил глава Центробанка страны Роберту Кампус Нету, передает ТАСС.
По словам Кампуса Нету, показатель в апреле достигнет уровня 10,54%, после чего начнет снижение.
В связи с этим ЦБ Бразилии реагирует на инфляционные риски повышением базовой ставки, отметил Кампус Нету.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru