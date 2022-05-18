Трюдо: закрытие CBS в Москве недопустимо
18 мая 202222:31
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, решение России закрыть московский корпункт канадской компании CBC недопустимо. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Трюдо также назвал данное решение «попыткой воспрепятствовать передаче информации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России будет закрыт корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC в ответ на запрет вещания в Канаде российских телеканалов Russia Today.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Генсек ООН: разрешение продовольственного кризиса без России, Белоруссии и Украины невозможно
- Трюдо: закрытие CBS в Москве недопустимо
- Тинькофф банк блокирует переводы физлицам при упоминании Украины в сообщении
- Еще 785 украинских военных из «Азовстали» сдались
- Белгородские власти сообщили о ежедневных обстрелах сел Нехотеевка и Журавлёвка
- Белый дом: США работают с Израилем над визитом Байдена
- МИД Франции: Ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией
- Хорватия против вступления в НАТО Финляндии и Швеции
- Чавушоглу: Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Турции в вопросах безопасности
- Росбанк перешел «Интерросу» после ухода из России группы Societe Generale
18 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru