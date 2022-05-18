Трюдо: закрытие CBS в Москве недопустимо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, решение России закрыть московский корпункт канадской компании CBC недопустимо. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В России закроют корпункт канадской радиовещательной компании СВС

Трюдо также назвал данное решение «попыткой воспрепятствовать передаче информации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России будет закрыт корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC в ответ на запрет вещания в Канаде российских телеканалов Russia Today.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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