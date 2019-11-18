«Труба» экономике трубы. Почему правы говорящие о слабости России китайцы

Слабой стороной России является неразвитая экономика. Об этом пишет китайский интернет-портал Sohu. В частности, в материале говорится о ее мононаправленности - так, в Советском Союзе была развита тяжелая промышленность, а сейчас государство выживает только за счет продажи нефти.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН заявил, что китайское издание ошибается насчет советской экономики.

«Китайцы не правы. Они прекрасно понимают, что врут. В советское время экономика была, выражаясь современным языком, диверсифицированной. Был единый народно-хозяйственный комплекс, который включал в себя все отрасли как тяжелой, так и легкой промышленности, торговлю, сектор услуг. Другое дело, что не все отрасли были достаточно развиты. Но мы развивали такую модель экономики, которая предполагала самообеспеченность и самодостаточность страны. Поэтому китайские эксперты плохо знают историю советской экономики», - сказал эксперт.

Насчет оценок современной российской экономики у собеседника НСН возражений нет.

«Что касается сегодняшней экономики, есть такой термин – монокультурная экономика. Обычно его применяют к слаборазвитым странам, которые специализируются на производстве какой-то одной сельхозпродукции. В данном случае это не сельхозпродукция, но это монотоварная экономика, это углеводороды. Тут спорить не о чем, это любая домохозяйка знает. Мы можем лишиться даже этой экономики трубы, и нам будет "труба", потому что и добыча нефти переживает кризис. У нас не за горами истощение сырьевой базы. Плюс американцы нас потихоньку выдавливают с мирового рынка. В этой ситуации единственный вариант – вторая индустриализация, то есть восстановление единого народно-хозяйственного комплекса. Другое дело - кто и как будет делать эту индустриализацию? В Кремле это слово вообще не употребляется. Если пару лет назад говорили о том, что надо уходить от экономики трубы, сейчас – что нужно эту трубу поддерживать», - напомнил Катасонов.

Среди других ключевых проблем России китайцы также выделили демографический кризис, многонациональность государства, при том, что многие нацменьшинства не ощущают связи со страной. И, наконец, большое число противников страны на мировой арене при том, что союзников практически нет.

