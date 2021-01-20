Три оттенка «эсэров»: Прилепин и «Патриоты» рвутся в Госдуму

Партийная перестройка началась в России менее чем за год до парламентских выборов. Объявлено о скором объединении сразу трех партий: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Об этом сообщил лидер «эсэров» Сергей Миронов, добавив, что председателем объединенной структуры он видит себя. А лидеры двух примыкающих партий – Захар Прилепин и Геннадий Семигин – станут сопредседателями. Название новой партии будет длинное, а краткая версия, скорее всего, будет звучать как «Справедливая Россия – За правду».

Партии «Патриоты России» и «За правду» планируют провести в четверг, 21 января, заседания политсоветов, в ходе которых будет обсуждаться возможность объединения со «Справедливой Россией».

Новая партия намерена занять на выборах Госдумы восьмого созыва второе место – иначе и смысла нет объединяться: такую амбициозную цель партийной трансформации назвал Сергей Миронов в эфире НСН.

«Нас должно быть больше в парламенте, чтобы мы могли противостоять таким законам, как пенсионная реформа, против которого все три фракции проголосовали, но «Единая Россия» протащила этот антинародный закон, потому что нам не хватило сил».

Но на второе место по итогам выборов «СРЗППР» вряд ли может рассчитывать. И дело не в длинном названии. На выборах в 2016-м эсэры едва преодолели проходной барьер, набрав чуть больше 6% голосов. Для сравнения: КПРФ и ЛДПР набрали каждая более 13%. За это время их электорат не сильно поредел: согласно данным последнего опроса ВЦИОМ на 30 декабря 2020 года, за коммунистов и либерал-демократов готовы голосовать 13 и 12% соответственно. «Справедливая Россия» в этом опросе хоть и набирает результат чуть лучше, чем на последних выборах – 7,3%, однако и он страшно далек от искомого второго места.

Возможен ли существенный рост популярности укрупненной «Справедливой России» у избирателей? Скорее нет. За время работы Госдумы седьмого созыва фракция эсэров – самая малочисленная, кстати, - ничем запоминающимся себя не проявила. Как, впрочем, и вся партия вне пределов парламента. Очень точное определение дал в эфире НСН директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:

«Миронов – сер. От того, что к нему еще две партии-карлика присоединятся, он ярким и понятным людям не станет».

А первый кто? А первой рассчитывает быть, разумеется, «Единая Россия», обладающая в нынешней думе абсолютным большинством мест, позволяющим игнорировать мнение трех других фракций. Однако на протяжении последнего времени партия власти теряла поддержку, и на 30 декабря, по данным ВЦИОМ, за нее готовы были голосовать лишь 30,5% респондентов.

