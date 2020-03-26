Три месяца на победу над вирусом. Россия закрывает авиасообщение. Виртуальный антивирусный саммит
НСН о наиболее заметных событиях дня.
Коронавирусу в России отвели не больше трех месяцев.
В России, по последним официальным данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост за сутки составил 182 новых случая в 18 регионах. От коронавируса нового типа погибли два гражданина России. Страна может справиться с коронавирусом в срок меньше трех месяцев – такую надежду выразил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями. Срок в три месяца назвал один из ее участников, что глава государства назвал «неплохим прогнозом»: «в некоторых странах говорили, что война с ним будет очень долгой», - напомнил Путин. И добавил, что Россия выйдет из этой ситуации даже раньше названного собеседником срока.
Росавиация с 27 марта закрывает регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами.
Такое поручение отдал в четверг премьер Михаил Мишустин. С начала года Россия последовательно ограничивала авиасообщение с теми странами, где отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, начиная с Китая. Но на текущий момент новым заболеванием охвачены едва ли не все страны мира. И утром 26 марта правительство приняло решение о полной приостановке регулярных и чартерных перевозок за рубеж. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса.
Кабмин хочет получить право вводить режим ЧС.
Правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается наделить кабмин правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны либо ее части, а также устанавливать правила поведения при ЧС, обязательные для исполнения гражданами и организациями. В само понятие чрезвычайной ситуации предлагается включить и пункт о «распространении заболевания, представляющего опасность для окружающих». С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте нижней палаты российского парламента.
Саммит «большой двадцатки» впервые в истории прошел в режиме видеоконференции.
Владимир Путин предложил коллегам по G20 для борьбы с коронавирусом создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому члену заимствовать средства; разработать общий план по восстановлению пострадавшей от коронавируса экономики; создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций; ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции. По итогам саммита принято заявление, согласно которому страны G20 намерены влить более 5 трлн долларов в мировую экономику «в рамках мер для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии».
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