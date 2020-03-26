Три месяца на победу над вирусом. Россия закрывает авиасообщение. Виртуальный антивирусный саммит

В России, по последним официальным данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост за сутки составил 182 новых случая в 18 регионах. От коронавируса нового типа погибли два гражданина России. Страна может справиться с коронавирусом в срок меньше трех месяцев – такую надежду выразил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями. Срок в три месяца назвал один из ее участников, что глава государства назвал «неплохим прогнозом»: «в некоторых странах говорили, что война с ним будет очень долгой», - напомнил Путин. И добавил, что Россия выйдет из этой ситуации даже раньше названного собеседником срока.





Росавиация с 27 марта закрывает регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами.