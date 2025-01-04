Трампа обязали предстать перед судом 10 января по делу о фальсификации документов

Вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в рамках дела о фальсификации деловой документации назначили на 10 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный судьей Хуаном Мерчаном.

«Обвиняемому приказано 10 января... предстать для вынесения приговора, следующего за вынесением вердикта», — отмечается в решении.

При этом президент Соединенных Штатов может присутствовать на суде онлайн, о чем его адвокат должен уведомить не позже 5 января.

Ранее Трамп стал фигурантом дела о подлоге документов компании Trump Organization во время выплаты денег актрисе Сторми Дэниелс, связь с которой приписывают избранному президенту. Присяжные вынесли политику обвинительный вердикт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом защита просит прекратить уголовное преследование избранного главы государства, указывая, что конституция ограничивает в привлечении его к ответственности.

Суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт присяжных и посчитал, что даже если разбирательство попадет под президентский иммунитет, представленные ранее доказательства указывают на сугубо личные действия по фальсификации документов. По мнению инстанции, это не представляет опасности «вторжения в полномочия исполнительной власти».

