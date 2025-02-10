Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в «правильное время»
Президент США Дональд Трамп рассчитывает «в подходящее время» провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал сопровождавшим его в поездке в Луизиану журналистам.
«Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент. В правильное время», — отметил американский президент.
При этом Трамп не стал уточнять детали возможных контактов с Путиным в настоящем.
По словам политика, он уже вел переговоры с российским коллегой. Трамп уклонился от раскрытия подробностей, однако выразил уверенность, что в будущем подобных разговоров «будет гораздо больше» в связи с необходимостью завершить конфликт на Украине.
Ранее Дональд Трамп заявил, что переговорил с Владимиром Путиным. Как отметили в Кремле, российская сторона не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию, пишет Ura.ru.
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