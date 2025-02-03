Трамп заявил, что прекратит финансирование ЮАР из-за нарушений прав человека
США прекратят любое финансирование Южно-Африканской Республики (ЮАР) до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, в ЮАР «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения». Трамп отметил, что это скверная ситуация, о которой даже не хотят упоминать «радикальные левые средства массовой информации».
Президент отметил, что массовое нарушение прав человека в Южной Африке «происходит у всех на виду», а Соединенные штаты не будут это терпеть.
Ранее газета Le Monde сообщила, что объявленное Дональдом Трампом 90-дневное замораживание американской внешней помощи USAID вызвало панику на Украине, поскольку ее власти считают именно поддержку со стороны Вашингтона решающей для судьбы Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru