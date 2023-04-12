Трамп заявил, что не откажется от участия в президентских выборах в 2024 году

По его словам, он намерен баллотироваться даже в этом случае.

«Нет... Это не моё. Я никогда не сделаю этого», - ответил он на вопрос журналистов о возможном отказе от участия в выборах.

Ранее адвокат Трампа Джим Трасти заявил, что намерен добиваться снятия с экс-президента всех обвинений в деле о подлоге финансовых документов, сообщает RT.