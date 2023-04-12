Трамп заявил, что не откажется от участия в президентских выборах в 2024 году
12 апреля 202315:00
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.
По его словам, он намерен баллотироваться даже в этом случае.
«Нет... Это не моё. Я никогда не сделаю этого», - ответил он на вопрос журналистов о возможном отказе от участия в выборах.
Ранее адвокат Трампа Джим Трасти заявил, что намерен добиваться снятия с экс-президента всех обвинений в деле о подлоге финансовых документов, сообщает RT.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru