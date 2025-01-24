Трамп заявил, что мог бы достичь соглашения с Путиным по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы заключить соглашение по денуклеаризации России и Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

По словам Трампа, он работал над этим вопросом с президентом РФ Владимиром Путиным. Также к соглашению собирались привлечь Китай.

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — подчеркнул американский президент.

В октябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг слова Трампа о том, что РФ, США и КНР были близки к сделке о полном ядерном разоружении, напоминает РЕН ТВ.

