Трамп заявил, что мог бы достичь соглашения с Путиным по денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы заключить соглашение по денуклеаризации России и Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.
По словам Трампа, он работал над этим вопросом с президентом РФ Владимиром Путиным. Также к соглашению собирались привлечь Китай.
«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — подчеркнул американский президент.
В октябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг слова Трампа о том, что РФ, США и КНР были близки к сделке о полном ядерном разоружении, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru