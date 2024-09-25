Трамп заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни
Иран якобы «серьезно угрожает» жизни бывшего президента США, кандидата в главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил сам политик в соцсети Truth Social.
«Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — написал Трамп.
По словам экс-президента, на фоне якобы существующей угрозы он окружен «большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Также политик поблагодарил конгресс, одобривший выделение дополнительных денег секретной службе США для охраны Трампа.
Ранее на экс-президента было дважды совершено покушение, напоминает Ura.ru. Так, в июле Трамп был ранен в ухе на митинге в Пенсильвании, а в сентябре произошел инцидент со стрельбой в гольф-клубе политика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
- СМИ: Стрелкова перевели из тюремных портных в электрики
- Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей
- Приморский край принял закон о запрете склонения к абортам
- Трамп заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни
- «Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива
- Посольство РФ раскритиковало решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
- Алаудинов: Воюющие в зоне СВО подразделения ВСУ «тают на глазах»
- Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
- Экс-президенту Киргизии Акаеву отказали в восстановлении статуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru