Трамп заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни

Иран якобы «серьезно угрожает» жизни бывшего президента США, кандидата в главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил сам политик в соцсети Truth Social.

«Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — написал Трамп.

По словам экс-президента, на фоне якобы существующей угрозы он окружен «большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Также политик поблагодарил конгресс, одобривший выделение дополнительных денег секретной службе США для охраны Трампа.

Ранее на экс-президента было дважды совершено покушение, напоминает Ura.ru. Так, в июле Трамп был ранен в ухе на митинге в Пенсильвании, а в сентябре произошел инцидент со стрельбой в гольф-клубе политика.

