Трамп заявил, что доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отметил глава государства, посланник был с ним «более или менее, так или иначе, на каждом шагу».

«[Я] абсолютно [в нем] уверен, поддерживаю и доверяю ему», - подчеркнул Трамп.

Ранее Стива Уиткоффа привели к присяге на должность спецпосланника Вашингтона по Ближнему Востоку.

В апреле Уиткофф посетил Москву, визит в российскую столицу стал для него четвертым с начала года. Спецпосланник США провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru.

