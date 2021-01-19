Трамп запретил госструктурам США приобретать беспилотники у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, КНДР, Иран и Китай являются «странами-противниками» Соединённых Штатов. Об этом говорится в указе, который запрещает приобретать у этих стран беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и компоненты к ним.

Кроме России, КНДР, Ирана и Китая, «противником США» может стать любое другое государство, район или иностранное негосударственное образование, действия которых, по определению министра торговли, «наносят существенный ущерб национальной или экономической безопасности страны».

Указ, подписанный Трампом, запрещает как прямые, так и косвенные закупки БПЛА и компонентов «через третью сторону», сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп подписал указ, который отменяет введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США, сообщает RT. В документе говорится, что неограниченный въезд в страну лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, «более не нанесёт ущерба интересам США».

