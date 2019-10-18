Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минэнерго

Американский президент Дональд Трамп выдвинул на должность главы министерства энергетики замминистра Дэна Броллетта. Об этом лидер США заявил в своем микроблоге в Twitter.

«Я рад выдвинуть на пост нового министра энергетики заместителя госсекретаря Дэна Бруйетта. Опыт Дэна в этом секторе не имеет себе равных. Превосходный профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн сделает большую работу!», - написал он.

Ранее стало известно, что нынешний министр энергетики США Рик Перри уйдет в отставку до конца текущего года.

Для назначения Броллетта на должность, его кандидатуру должен одобрить Сенат.



