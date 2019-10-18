Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минэнерго
Американский президент Дональд Трамп выдвинул на должность главы министерства энергетики замминистра Дэна Броллетта. Об этом лидер США заявил в своем микроблоге в Twitter.
«Я рад выдвинуть на пост нового министра энергетики заместителя госсекретаря Дэна Бруйетта. Опыт Дэна в этом секторе не имеет себе равных. Превосходный профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн сделает большую работу!», - написал он.
Ранее стало известно, что нынешний министр энергетики США Рик Перри уйдет в отставку до конца текущего года.
Для назначения Броллетта на должность, его кандидатуру должен одобрить Сенат.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- США ужесточили экспорт продукции на Кубу
- В Москве арестован замглавы ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в мошенничестве
- В Барселоне не менее 500 тысяч человек участвуют в Марше за свободу
- СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии
- Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению