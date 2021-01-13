Трамп уверен, что стену на границе с Мексикой «никто не тронет»
Действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что администрация избранного президента страны Джозефа Байдена не сможет убрать стену на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп заявил, что нельзя позволить "даже подумать" о сносе стены. По словам Трампа, никто не тронет стену, так как она помогает избежать незаконного пересечения границы. На выступлении в Техасе на одном из участков стены Трамп отметил, что упал также уровень контрабанды наркотиков в тех местах, где была возведена стена.
Президент привел в пример несколько регионов, в которых статистика по нелегальному пересечению границы упала на 80-90%. Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных обещаний Трампа во время предвыборной гонки в 2016 году.
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