Трамп уверен, что стену на границе с Мексикой «никто не тронет»

Действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что администрация избранного президента страны Джозефа Байдена не сможет убрать стену на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ещё пошумит? В Совфеде усомнились в «политическом убийстве» Трампа

Трамп заявил, что нельзя позволить "даже подумать" о сносе стены. По словам Трампа, никто не тронет стену, так как она помогает избежать незаконного пересечения границы. На выступлении в Техасе на одном из участков стены Трамп отметил, что упал также уровень контрабанды наркотиков в тех местах, где была возведена стена.

Президент привел в пример несколько регионов, в которых статистика по нелегальному пересечению границы упала на 80-90%. Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных обещаний Трампа во время предвыборной гонки в 2016 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МексикаДональд ТрампСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры