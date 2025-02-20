Трамп: США проверят золото в хранилище на базе Форт-Нокс
20 февраля 202511:52
Американские власти намерены проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
По словам политика, Вашингтон надеется, что на базе «все хорошо».
«Мы отправимся в Форт-Нокс… чтобы проверить, что золото там. Если золота там не будет, мы очень расстроимся», - подчеркнул Трамп.
Ранее глава американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск призвал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится часть золотого запаса страны, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru