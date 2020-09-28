Трамп сообщил об отказе Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его соперник на предстоящих выборах от Демократической партии Джозеф Байден отказался сдавать тест на употребление наркотиков перед завтрашними теледебатами. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

Трамп не стал уточнять, из каких источников поступили сведения об отказе. Сам Байден не делал пока никаких публичных заявлений на это счёт. «Джо Байден только что объявил, что не согласится на тест на наркотики. Хм, интересно, почему?», — написал Трампа.

Ранее президент США неоднократно призывал своего политического соперника сделать тест на наличие наркотиков в организме. Трамп настаивал на этом из-за странного, по его мнению, поведения 77-летнего Байдена на публике, отмечает Газета.ру.

Между тем, Дональд Трамп не преминул использовать в своей предвыборной риторике и новое обострение армяно-азербайджанского противостояния в Нагорном Карабахе. Президент США заявил, что Вашингтон внимательно следит за этими событиями и готов рассмотреть меры по остановке эскалации насилия.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько США вряд ли станут совершать какие-либо активные действия в этом регионе. Эксперт оттметил в интервью РИА ФАН, что это заявление Трампа следует рассматривать исключительно в контексте предвыборной риторики.

