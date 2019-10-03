Трамп считает Украину самой коррумпированной страной

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал Украину как одну из самых коррумпированных стран в мире. Именно поэтому Белый дом принял решение заморозить военную помощь Киеву. Об этом американский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Вашингтоне.

По словам Трампа, замораживая военные поставки Украине, он также стремился понудить Европу активнее содействовать ей. По оценке президента США, до прихода к власти Владимира Зеленского, коррупция в стране была больше, чем в каком-либо другом государстве, отмечает Газета.ру.

По словам главы Белого Дома, он принял решение о возобновлении помощи Киеву после личной просьбы сенатора из республиканской партии Роба Портмана. Трамп также настаивает, что европейские страны обязаны поддерживать Украину в материальном плане больше, чем Вашингтон.

