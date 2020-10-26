Трамп: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается

Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан соблюдают соглашение о перемирии в Карабахе. Об этом говорится в тексте выступления Трампа в Аллентауне, опубликованном на сайте Белого Дома.

По словам американского лидера, «режим прекращения огня соблюдается».

Новое перемирие, принятое главами МИД Армении и Азербайджана на переговорах в США, вступило в силу в понедельник, в 8 часов по местному времени. Однако почти сразу стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, военные действия в зоне конфликта продолжаются, подчеркивает Газета.ру.

