Трамп: ЕС должен был заплатить США за оружие для Украины три года назад
Европа три года назад должна была заплатить США за оружие для Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе конференции в Вашингтоне.
Как отметил политик, США и Евросоюз заключили соглашение, по которому сообществу следует полностью оплачивать все военное оборудование. ЕС будет получать и распределять оружие, большая часть которого пойдет Киеву. Европейская сторона «будет тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании».
«А мы будем отправлять его [оружие] им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — подчеркнул Трамп.
Ранее американский президент усомнился, что Украина потратила по назначению «каждый доллар», выделенный ей Вашингтоном на покупку вооружения, пишет 360.ru.
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