Трамп рассказал, почему «следует иметь дело» с Россией
Иметь дело с Россией нужно из-за большой и ценной территории, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с порталом Breibart.
«Нам следует иметь дело с Россией. У них... крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов», — заявил политик.
Также американский президент подчеркнул. что РФ обладает очень ценной землей.
Как отметил Трамп, восстановление экономических отношений Вашингтона с Москвой может привести к ослаблению связей РФ с Китаем. При этом американский лидер подчеркнул, что шаги Штатов направлены не на это.
Ранее в Белом доме рассказали, что Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин заявили о необходимости улучшения двусторонних отношений США и России, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке
- РКН проверит операторов связи на использование иностранной инфраструктуры
- СМИ: Эрдоган не примет участие во встрече лидеров ЕС в Брюсселе
- «И черт с ними!»: Медведев считает, что западные бренды больше не вернутся в Россию
- В Энгельсе начался пожар на территории аэродрома после атаки БПЛА
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации из Германии
- Трамп рассказал, почему «следует иметь дело» с Россией
- МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum
- В Энгельсе при атаке дронов выбило окна в двух детских садах и школе
- Над Россией сбили 132 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru