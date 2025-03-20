Трамп рассказал, почему «следует иметь дело» с Россией

Иметь дело с Россией нужно из-за большой и ценной территории, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с порталом Breibart.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них... крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов», — заявил политик.

Также американский президент подчеркнул. что РФ обладает очень ценной землей.

Как отметил Трамп, восстановление экономических отношений Вашингтона с Москвой может привести к ослаблению связей РФ с Китаем. При этом американский лидер подчеркнул, что шаги Штатов направлены не на это.

Ранее в Белом доме рассказали, что Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин заявили о необходимости улучшения двусторонних отношений США и России, пишет 360.ru.

