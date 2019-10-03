Трамп рассказал, почему хочет поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о намерении поладить с Россией, так как это, по его мнению, разумный шаг, сообщают «Известия».
При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что никто не действует против России так же жестко, как он. По словам Трампа, президент России Владимир Путин может это подтвердить.
Президент США не исключил возбуждения уголовных дел в отношении тех, которые распространяли слухи о его связях с Россией во время президентской кампании 2016 года, отмечает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон согласовывают визит в Россию нового советника Трампа Роберта О'Брайена.
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