Трамп рассказал, почему хочет поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о намерении поладить с Россией, так как это, по его мнению, разумный шаг, сообщают «Известия».

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что никто не действует против России так же жестко, как он. По словам Трампа, президент России Владимир Путин может это подтвердить.