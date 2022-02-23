«Это гениально»: Трамп оценил признание ДНР и ЛНР Россией
Решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «очень разумное», считает экс-президент США Дональд Трамп. Об этом бывший глава государства рассказал в подкасте The Clay Travis and Buck Sexton Show.
«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. <...> Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — заявил Трамп.
Экс-президент назвал российского лидера «очень сообразительным парнем», подчеркнув, что «отлично ладил» с Путиным.
«Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — заявил Трамп.
Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
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