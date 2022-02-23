«Это гениально»: Трамп оценил признание ДНР и ЛНР Россией

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. <...> Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — заявил Трамп.

Экс-президент назвал российского лидера «очень сообразительным парнем», подчеркнув, что «отлично ладил» с Путиным.

«Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — заявил Трамп.

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

