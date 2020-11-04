Трамп прокомментировал первые результаты президентских выборов

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы Белого дома.

«Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!», - написал американский лидер в Twitter.

Трамп следит за выборами с семьей и помощниками, сообщает CNN со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Алисса Фара. По ее словам, президент будет следить за результатами в Восточном крыле, где располагается его личная резиденция.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах главы государства в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир.

