Трамп прокомментировал первые результаты президентских выборов

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы Белого дома.

«Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!», - написал американский лидер в Twitter.

Трамп следит за выборами с семьей и помощниками, сообщает CNN со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Алисса Фара. По ее словам, президент будет следить за результатами в Восточном крыле, где располагается его личная резиденция.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах главы государства в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир.

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ФОТО: РИА Новости
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