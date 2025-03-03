Трамп призвал США заняться внутренними проблемами страны
США следует заниматься собственными проблемами, в том числе борьбой с нелегальными мигрантами и преступностью. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Нам следует меньше беспокоиться о [президенте РФ Владимире] Путине и больше беспокоиться о бандах насильников-мигрантов, наркобаронах, убийцах и выходцах из психиатрических больниц, въезжающих в нашу страну», - написал политик в социальной сети Truth Social.
Трамп призвал заняться внутренними проблемами, чтобы США «не закончили, как Европа».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США больше не будут отправлять военную помощь Украине, «выписывая чистые чеки на конфликт в очень далекой стране без крепкого мира», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru