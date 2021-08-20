Трамп призвал Байдена извиниться за ошибки в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп назвал капитуляцией вывод войск из Афганистана, сообщает пресс-служба политика.

В своём обращении бывший глава государства спросил у действующего президента Джо Байдена, намерен ли тот извиниться за допущенные при эвакуации ошибки в своём обращении, которое ожидается 20 августа.

«Извинится ли он за величайшую тактическую ошибку в истории - вывод войск до того, как были вывезены наши граждане?» - написал Трамп.

Ранее Трамп назвал позором уход США из Афганистана и заявил, что неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, осуществляемый администрацией Байдена, является одной из худших подобных операций в истории.

