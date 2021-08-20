Трамп призвал Байдена извиниться за ошибки в Афганистане
Экс-президент США Дональд Трамп назвал капитуляцией вывод войск из Афганистана, сообщает пресс-служба политика.
В своём обращении бывший глава государства спросил у действующего президента Джо Байдена, намерен ли тот извиниться за допущенные при эвакуации ошибки в своём обращении, которое ожидается 20 августа.
«Извинится ли он за величайшую тактическую ошибку в истории - вывод войск до того, как были вывезены наши граждане?» - написал Трамп.
Ранее Трамп назвал позором уход США из Афганистана и заявил, что неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, осуществляемый администрацией Байдена, является одной из худших подобных операций в истории.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Один человек погиб в аварии с микроавтобусом в Ростовской области
- Американский ветеран обвинил Байдена в ошибках при выводе войск из Афганистана
- ЦИК Украины счел невозможным провести выборы в Донбассе
- Трамп призвал Байдена извиниться за ошибки в Афганистане
- Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса
- Путин оценил отношения России и Германии
- Лавров ответил о готовности РФ принимать беженцев из Афганистана
- США ввели санкции против сотрудников ФСБ РФ из-за ситуации с Навальным
- СМИ: смертник взорвал автомобиль с детьми в Пакистане
- США наложат санкции на одно судно и двух россиян из-за «Северного потока- 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru