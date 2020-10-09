Трамп признался в симпатии к Путину, хотя тот «предпочёл бы Байдена»

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин хотел бы, чтобы президентом США стал Джозеф Байден в виду его слабости. Об этом действующий глава Белого дома заявил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

При этом, по словам Трампа, ему нравится российский лидер. Президент США также предположил, что и сам нравится Путину. Однако, не смотря на это, по мнению Трампа, президент РФ предпочел бы иметь дело с его соперником от Демократической партии.

Трамп поставил в себе в заслугу, что Вашингтон занимает жесткую позицию по России. 78-летнего Байдена он назвал «медленным» и вновь заметил, что с ним «что-то не так». Президент США заявил, что его соперником на выборах 3 ноября не может самостоятельно ответить на простые вопросы.

В качестве примера Трамп привёл свои подсчёты, согласно которым, на недавних теледебатах ведущий трижды помог Байдену в ситуациях, когда тот начинал путаться с ответами.

