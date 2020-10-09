Трамп признался в симпатии к Путину, хотя тот «предпочёл бы Байдена»
Дональд Трамп считает, что Владимир Путин хотел бы, чтобы президентом США стал Джозеф Байден в виду его слабости. Об этом действующий глава Белого дома заявил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.
При этом, по словам Трампа, ему нравится российский лидер. Президент США также предположил, что и сам нравится Путину. Однако, не смотря на это, по мнению Трампа, президент РФ предпочел бы иметь дело с его соперником от Демократической партии.
Трамп поставил в себе в заслугу, что Вашингтон занимает жесткую позицию по России. 78-летнего Байдена он назвал «медленным» и вновь заметил, что с ним «что-то не так». Президент США заявил, что его соперником на выборах 3 ноября не может самостоятельно ответить на простые вопросы.
В качестве примера Трамп привёл свои подсчёты, согласно которым, на недавних теледебатах ведущий трижды помог Байдену в ситуациях, когда тот начинал путаться с ответами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Трамп признался в симпатии к Путину, хотя тот «предпочёл бы Байдена»
- Пранкеры Вован и Лексус под видом Тихановской беседовали с парламентом Дании
- Рубль потеснил вечером доллар и евро с помощью нефти
- Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 500 тыс. руб. за отсутствие ПЦР-тестов
- До 170 магазинов в Москве закрыты за нарушение масочного режима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru