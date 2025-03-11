Трамп потребовал от Канады стать 51-м штатом США
Решить проблему пошлин позволит вхождение Канады в состав США в качестве 51-го штата. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, благодаря этому исчезнут все тарифы, налоги канадцев будут снижены, а их защита «в военном и ином отношении» станет существенно лучше.
Трамп указал, что также Канада сыграет «большую роль» в том, что «величайшая и самая могущественная страна в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо».
«У нас будет самая безопасная и красивая страна в мире. И ваш блестящий гимн «О, Канада» будет продолжать звучать, но теперь он будет представлять великий и мощный штат в составе величайшей страны», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Оттава и Вашингтон могут быть лучшими друзьями, но Канада «никогда не будет штатом или колонией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru