Трамп потребовал от Канады стать 51-м штатом США

По его словам, благодаря этому исчезнут все тарифы, налоги канадцев будут снижены, а их защита «в военном и ином отношении» станет существенно лучше.

Трамп указал, что также Канада сыграет «большую роль» в том, что «величайшая и самая могущественная страна в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо».

«У нас будет самая безопасная и красивая страна в мире. И ваш блестящий гимн «О, Канада» будет продолжать звучать, но теперь он будет представлять великий и мощный штат в составе величайшей страны», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Оттава и Вашингтон могут быть лучшими друзьями, но Канада «никогда не будет штатом или колонией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

