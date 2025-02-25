Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Глава департамента государственной эффективности США бизнесмен Илон Маск назвал Канаду ненастоящим государством. Об этом он написал в соцсети Х.

Ранее свыше 160 тысяч канадцев подписали онлайн-петицию, требуя лишить Маска гражданства Канады. Бизнесмен стал гражданином страны в 1989 году. Кроме того, более 15 тысяч жителей Канады потребовали объявить персоной нон грата президента США Дональда Трампа.

Илон Маск ответил на публикацию с новостью о петиции.

«Канада - ненастоящая страна», - написал миллиардер.

Ранее Илон Маск предложил американским госслужащим отчитаться о работе или уйти в отставку, напоминает РЕН ТВ.

