Маск назвал Канаду ненастоящей страной
Глава департамента государственной эффективности США бизнесмен Илон Маск назвал Канаду ненастоящим государством. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее свыше 160 тысяч канадцев подписали онлайн-петицию, требуя лишить Маска гражданства Канады. Бизнесмен стал гражданином страны в 1989 году. Кроме того, более 15 тысяч жителей Канады потребовали объявить персоной нон грата президента США Дональда Трампа.
Илон Маск ответил на публикацию с новостью о петиции.
«Канада - ненастоящая страна», - написал миллиардер.
Ранее Илон Маск предложил американским госслужащим отчитаться о работе или уйти в отставку, напоминает РЕН ТВ.
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